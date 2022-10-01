У цей непростий час війни Росії проти України підтримка світу для українського народу важлива, як ніколи. Чимало голлівудських зірок взяли на себе місію зібрати кошти на допомогу та пожертвувати тим, хто постраждав від російської військової агресії. Зокрема Міла Куніс зі своїм чоловіком зібрали для України 35 мільйонів доларів.

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Міла Куніс закликала світ не забувати про війну в Україні

"Я думаю, що багато речей нормалізується. Це гірка правда того часу, в якому ми живемо. Ми нормалізували безліч новинних повідомлень і втратили чутливість до багатьох речей, які відбуваються у світі", – сказала Міла.

Знаменитість Міла Куніс вважає, що повномасштабне вторгнення Росії має погані наслідки не тільки України, а і Європи. Тому закликала людей не забувати про те, що відбувається в Україні. Крім цього, згадала про жахливі протести в Ірані.

Я вважаю, що це катастрофічно впливає на демократію, більшою мірою, ніж лісові пожежі, що відбуваються у світі. Не треба відокремлювати те, що відбувається в Ірані та інших містах. Зараз дуже важко,

– наголосила акторка.

Нагадаємо, нещодавно актриса Джессіка Честейн, яка відвідала Україну, підтримала українських та іранських жінок. Вона зазначила про те, що жінки в усьому світі борються за свободу та мир на своїй батьківщині від вулиць Ірану до окопів в Україні, а їх хоробрість відлунює у віршах.

Крім цього, світові знаменитості Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Ольга Куриленко, Іванна Сахно, Кетрін Винник, Голді Гоун, Різ Візерспун закликали до пожертв українській армії, дітям та жінкам. Як Голлівуд підтримує Україну – читайте за посиланням.