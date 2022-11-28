Ранее продюсер фильма Барбара Брокколи сказала, что стоит подождать до 2022 года, чтобы сосредоточиться на наиболее вероятных кандидатах, которые примут на себя культовую роль Джеймса Бонда. Сейчас она считает, что Аарон – "один из лидеров".

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Что известно об Аароне Тейлоре-Джонсоне

Аарон Тейлор-Джонсон – британский актер театра, кино и телевидения. Снялся в более чем 30 фильмах, среди которых:

"Ангус, стринги и поцелуи засосом", 2008 год;

"Стать Джоном Ленноном", 2009 год;

"Пипец", 2010 год;

"Дикари", 2012 год;

"Анна Каренина", 2012 год;

"Годзилла", 2014 год;

"Мстители: Эра Альтрона", 2015 год;

"Ночные звери", 2016 год;

"Тенет", 2020 год;

"Kingsman: Большая игра", 2021 год;

"Скоростной поезд", 2022 год;

"Крейвен-охотник", 2023 год и другие.

В 2017 году получил награду Золотой глобус за лучшую мужскую роль второго плана и одержал победу на международном кинофестивале в Санта-Барбаре.

Аарон произвел впечатление на продюсершу франшизы Бонда Барбару Брокколи на суде в Pinewood Studios. Один инсайдер сказал: "В сентябре Аарон пошел на пробы на роль следующего Бонда и продюсеры, и Барбара полюбили его".



Аарон Тейлор-Джонсон / Фото из инстаграммы актера

Кто был в списке кандидатов на роль Джеймса Бонда

Кстати, разговоры о репрезентации шпионского персонажа Джеймса Бонда ведутся годами. Неоднократно шла речь за то, чтобы главную роль в "бондиане" исполнила женщина. Однако в интервью Radio Times, Дэниел Крейг сказал, что женщины не должны играть роль Джеймса Бонда: "Должны быть лучшие роли для женщин и темнокожих актеров". Также продюсер Барбара считала, что "Джеймс Бонд может быть любого цвета кожи, но он мужчина".

Следующим Бондом мог бы стать кто угодно. В списке претендентов были следующие знаменитости: