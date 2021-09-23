Разговоры о репрезентации и смене пола будущего шпионского персонажа ведутся годами, и многие фанаты предполагают, что культовую роль может взять на себя женщина.

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Однако, эта идея также вызвала негативную реакцию критиков, которые, либо говорят, что это окажет персонажу медвежью услугу, либо, что есть лучшие способы улучшить изображение на экране.

В беседе с Radio Times Крэйг выразил мнение, что "просто должны быть лучшие роли для женщин и темнокожих актеров". Он спросил: "Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, если должна быть роль не хуже Джеймса Бонда, но только для женщины?".

"Не время умирать" 2021: смотрите трейлер

Как другие знаменитости комментируют эту ситуацию

В интервью Variety в 2020 году продюсер франшизы Барбара Брокколи сказала: "Джеймс Бонд может быть любого цвета кожи, но он мужчина". Она считает, что лучше создавать новых персонажей для женщин, чем заставлять играть роль, написанную для мужчины".

Мы должны создавать сильных женских персонажей,

– продолжила она.

В 2017 году Холли Берри также сказала Entertainment Tonight, что "сериал пропитан историей... ну, знаете, рассказами Яна Флеминга. Я не думаю, что ты сможешь превратить Бонда в женщину".

Беседуя с The Guardian Лашана Линч опровергла информацию о том, что она может занять место Бонда в будущих частях. На вопрос "Кто должен играть Бонда?", Линч ответила: "Мы живем во времена, когда индустрия не дает аудитории то, что она хочет".

"Что касается Бонда, это может быть мужчина или женщина. Они могли быть белыми, черными, азиатами, смешанной расы. Они могли быть молодыми или старыми. В конце концов, даже если двухлетний ребенок будет играть Бонда, все прибегут в кинотеатр посмотреть, что же он будет делать, не так ли?", – дополняет она.

"Не время умирать": что известно о фильме

Джеймс Бонд постарается отойти от дел. Он поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами на океан. Однако тихие будни спецагента прервет визит его бывшего коллеги Феликса Лейтера. Мужчина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который может изготовить мощное оружие, которое уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

Ожидается, что противостояние героев фильма будет жарким и зрелищным. Подтверждают это и звезды ленты "Не время умирать" Дэниэл Крэйг и Рами Малек.

Актерский состав фильма "Не время умирать"

Дэниэл Крэйг – спецагент Джеймс Бонд;

Рами Малек – главный антагонист;

Рэйф Файнс – директор МИ-6 Гарет Мэллори;

Наоми Харрис – ассистентка мисс Манипенни;

Рори Киннер – руководитель штаба Билл Таннер;

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Суонн;

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер;

Ана де Армас – Палома;

Лашана Линч – Номи;

Давид Денсик – злодей Валдо Обручев;

Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд.

Премьера фильма

"Не время умирать" должен был выйти на экраны в апреле 2020 года. В связи с пандемией дату выхода переносили несколько раз: на ноябрь 2020 года и на апрель 2021 года. Теперь известна новая дата – 30 сентября 2021 года. Надеемся, лента, без сомнения, станет одной из самых ожидаемых премьер осени.