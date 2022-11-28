Раніше продюсерка фільму Барбара Брокколі сказала, що варто почекати до 2022 року, щоб зосередитися на найбільш ймовірних кандидатів, які візьмуть на себе культову роль Джеймса Бонда. Зараз вона вважає, що Аарон – "один із лідерів".
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Що відомо про Аарона Тейлора-Джонсона
Аарон Тейлор-Джонсон – британський актор театру, кіно та телебачення. Знявся у понад 30 фільмах, серед яких:
- "Ангус, стрінги та поцілунки засмоктом", 2008 рік;
- "Стати Джоном Ленноном", 2009 рік;
- "Пипець", 2010 рік;
- "Дикуни", 2012 рік;
- "Анна Кареніна", 2012 рік;
- "Ґодзілла", 2014 рік;
- "Месники: Ера Альтрона", 2015 рік;
- "Нічні звірі", 2016 рік;
- "Тенет", 2020 рік;
- "Kingsman: Велика гра", 2021 рік;
- "Швидкісний поїзд", 2022 рік;
- "Крейвен-мисливець", 2023 рік та інші.
У 2017 році отримав нагороду Золотий глобус за найкращу чоловічу роль другого плану та здобув перемогу на міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі.
Аарон справив враження на продюсерку франшизи Бонда Барбару Брокколі на суді в Pinewood Studios. Один інсайдер сказав: "У вересні Аарон пішов на проби на роль наступного Бонда, і продюсери, і Барбара полюбили його".
Аарон Тейлор-Джонсон / Фото з інстаграму актора
Хто був у списку кандидатів на роль Джеймса Бонда
До речі, розмови щодо репрезентації шпигунського персонажа Джеймса Бонда ведуться роками. Неодноразово також йшла мова за те, щоб головну роль у "бондіані" виконала жінка. Проте в інтерв’ю Radio Times, Денієл Крейґ сказав, що жінки не мають грати роль Джеймса Бонда: "Повинні бути кращі ролі для жінок і темношкірих акторів". Також продюсерка Барбара вважала, що "Джеймс Бонд може бути будь-якого кольору шкіри, але він чоловік".
Наступним Бондом міг би стати хто завгодно. У списку претендентів були такі знаменитості:
- Том Гіддлстон – йому може не вистачати фізичної присутності Денієла Крейґа або Шона Коннері, але вам досить поглянути на його головну роль у мінісеріалі "Нічний адміністратор", щоб зрозуміти, чому він у списку претендентів на роль наступного Бонда;
- Реге-Жан Пейдж – завдяки своєї ролі у "Бріджертонах", Пейдж заявив про себе і свій талант на весь світ;
- Ідріс Ельба – актор продемонстрував свій значний талант у високобюджетних блокбастерах, кримінальних драмах та багато іншого;
- Генрі Кавілл – він навіть раніше пробувався на цю роль, у 2005 році, коли йому було всього 22 роки;
- Лашана Лінч – якби жінка стала Джеймсом Бондом, це б могло показати іншу сторону франшизи. У цьому випадку, це був би справжній новий "агент 007", однак без Джеймса Бонда в центрі уваги;
- Кілліан Мерфі – актор всіх переконав у бездоганній грі: від драматичної головній ролі в "Гострих картузах" до учасника хорора у "Тихому місці 2";
- Дев Пател – "Легенда про Зеленого лицаря" закріпила за Пателем статус одного з головних світочів Голлівуду;
- Том Гарді – він успішно продемонстрував свої бойові навички у фільмах, зокрема у стрічках "Темний лицар повертається" та "Шалений Макс: Дорога гніву".