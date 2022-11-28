Варто зауважити, що Міла Куніс ще кілька років тому негативно відгукувалась про Україну і соромилася своєї Батьківщини. Навіть на початку кар’єри брехала американцям про своє походження, мовляв, їй було "виснажливо" кожного разу показувати, де Україна на карті. Проте, після 24 лютого, в зірки пробудилася любов до України та вона навіть зібрала 35 мільйонів доларів на допомогу українському народу.

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Міли Куніс, яка допомагає Україні, назвала борщ і вареники "російською їжею"

У нещодавньому інтерв’ю для видання Harper's BAZAAR Міла Куніс осоромилася, назвавши національні українські страви борщ і вареники "російською їжею". У розмові про щоденні звички актриси, зірка поділилася, як проходить її день: коли вона встає, що готує на сніданок, коли одягає дітей до школи. Міла Куніс згадала й про свою матір, яка готує "практично увесь день" і їй це дуже добре вдається: "Я завжди мала домашню їжу, вона любить це. Вона продовжує думати, що готує для чотирьох людей, коли насправді є лише вона та мій тато".

Російська їжа – її завжди багато. Можна почати з пельменів, вареників. Можна говорити про російський суп – борщ. Але, якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу чи просто рибу. Росіяни, ой, українці… Ми живемо в часі, коли я більше не знаю, як себе називати. Вони люблять маринувати їжу, щоб було на зиму,

– заявила Куніс.

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Міла Куніс назвала борщ російським супом: дивіться шматок відео з інтерв’ю для Harper's BAZAAR

Реакція фанів

У твітері дехто з користувачів назвав зірку "українофобкою". Інший просто вражений, чому зірка, яка виросла в Україні, не може зрозуміти різниці між українцями та росіянами. Дехто став на захист Куніс, коментуючи, що вона стала жертвою пропаганди.

"Відстаньте від людини. Зберіть 30 лямів, а тоді шукайте якісь відосіки чи інший шмат лайна, хто що сказав";

"Вирішила попіаритись на темі України. Декілька років тому Куніс рвала на собі сорочку і всім доказувала, що не має відношення до України та що вона росіянка";

"Прикусіть свого злого язика, Міла підтримує Україну і цього достатньо в її випадку";

"Ти можеш піаритися натому, що ти Українка, але це не змінить факту, що ти українофобка і ватниця";

"Знайди ту Мілу і поясни вже їй, чий борщ";

"Ти можеш народитися в Україні, зібрати 30 мільйонів доларів допомоги для України, але так і не зрозуміти різницю між Russians і Ukrainians".

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