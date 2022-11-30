Благодаря "Слуге народа": Мила Кунис вспомнила знакомство с Зеленским задолго до президентства
Президент Зеленский лично поблагодарил Мили Куниса за финансовую поддержку украинцев во время войны. Правда, это был не первый разговор. Голливудская актриса познакомилась с Зеленским еще 8 лет назад.
По словам знаменитости, в 2014 году компания АВС, с которой она работала в Лос-Анджелесе, хотела купить права на производство римейка украинского сериала "Слуга народа". Тогда у нее был первый разговор с ним.
Читайте также "Я так горжусь тем, что я из Украины": Кунис откровенно рассказала, почему захотела помочь беженцам
Мила Кунис вспомнила первое знакомство с Зеленским
У меня был контракт с ABC и я отчаянно пыталась представить сериал в сети. В конце концов нас перебили, но в процессе я разговаривала с этим актером по фамилии Зеленский. Через годы я читала новости и увидела, что в Украине новый президент. Я подумала: "Президент еврей? Мазаль тов! Эта фамилия мне такая знакомая". Я просмотрела свои электронные письма и подумала: "Я его знаю! Наше собственное маленькое знакомство – очень мило",
– вспомнила звезда.
Вместе с мужем Эштоном Кутчером актриса организовала сбор средств для беженцев. На счету сейчас 37 миллионов долларов, однако дело продолжается. 20 марта Владимир Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Мили Кунис за помощь Украине. Президент отметил, что они одними из первых отозвались на горе: "Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Лично поблагодарил их за поддержку. Пораженный их решимостью. Они вдохновляют мир".
Напомним, украинский сериал "Слуга народа" рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и вынужден бороться с армией коррумпированных чиновников и олигархов. Главную роль сыграл действующий президент Владимир Зеленский. Сериал был настолько популярен, что имел три сезона и полнометражную версию.
Через четыре года после премьеры фантастика стала реальностью. В 2019 году Зеленский баллотировался на выигравших выборах и в конечном итоге стал президентом Украины. Сегодня он на первых страницах иностранных СМИ как лидер, защищающий свою страну от врага.