Как сообщает источник, американка с украинскими корнями Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер объявили на этой неделе, что их сбор средств для людей, пострадавших от войны России против Украины, уже достиг более половины запланированной суммы в 30 миллионов долларов.

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Напомним, 4 марта 2022 года актеры объявили о начале фандрайзинговой компании для помощи пострадавшим от российской агрессии на территории Украины.

И уже через двое суток, 6 марта, в видео, размещенном на странице GoFundMe, Кунис с Кутчером рассказали о статусе сбора средств и о том, как они планируют использовать эти пожертвования.

Мы просто хотели дать вам краткую информацию о том, на каком этапе сбора мы находимся. Мы на полпути. Мы очень взволнованы и хотим поблагодарить каждого из вас. Это были невероятные последние 48 часов.

Катчер добавил, что в мире есть проблемы, для решения которых нужна только одна страна, а есть проблемы, для решения которых нужен остальной мир. Это одна из таких проблем.

Он также отметил, что на сегодняшний день более 30 000 человек внесли свой вклад в сбор средств. К моменту публикации в настоящее время насчитывается 52 000 доноров, и они собрали чуть больше 18 миллионов долларов.