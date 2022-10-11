"Я опустошена разрушением": Милла Йовович эмоционально прокомментировала ракетные обстрелы Украины

Голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович в очередной раз поддержала Украину. В соцсети звезда оставила трогательные слова об украинцах и прокомментировала масштабные обстрелы Украины 10 октября.

В своем инстаграме звезда написала, что ее сердце сейчас – с украинским народом. Она опустошена и скучает по Родине.

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Милла Йовович отреагировала на ракетные обстрелы Украины

Моя родная Украина пострадала сегодня от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, как горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними,

– отметила американская актриса украинского происхождения.

Йовович дополнила, что в мире сейчас много ненависти, репрессий и обид. Она хочет, чтобы люди оставили в покое друг друга. "Я хотела написать о Дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей, надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, пытающиеся заставить других верить в то, во что они верят. Я должен сегодня стоять со своей Родиной и горевать вместе с ними. Я грущу вместе с народом Украины".

Сообщение Миллы в инстаграмме / Скриншот

Напомним, утром 10 октября Россия нанесла масштабные удары по украинским городам. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов. Подробнее читайте в материале.

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