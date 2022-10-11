У своєму інстаграмі зірка написала, що її серце зараз – з українським народом. Вона спустошена і сумує за Батьківщиною.

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Мілла Йовович відреагувала на ракетні обстріли України

Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила та милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними,

– зазначила американська актриса українського походження.

Йовович доповнила, що у світі зараз багато ненависті, репресій та образ. Вона хоче, щоб люди дали спокій один одному. "Я хотіла написати про День корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самозадоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять. Я маю сьогодні стояти зі своєю Батьківщиною і горювати разом з ними. Я сумую разом із народом України".

Допис Мілли в інстаграмі / Скриншот

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія завдала масштабних ударів по українських містах. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів. Детальніше читайте у матеріалі.

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