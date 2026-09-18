Звезда Netflix снова стала мамой: у Милли Бобби Браун родился второй ребенок

В семье Милли Бобби Браун снова пополнилось. И пока часть ее сверстников еще решает, готова ли она завести кота, 22-летняя звезда сериала "Очень странные дела" уже воспитывает двоих детей.

Как сообщает People со ссылкой на собственный источник, актриса и ее 24-летний супруг Джейк Бонджови во второй раз стали родителями – пара усыновила еще одного ребенка. Представители супругов пока официально не прокомментировали эту новость.

О появлении первого ребенка Браун и Бонджови сообщили в августе 2025 года. Тогда пара рассказала, что усыновила девочку, и подчеркнула, что хочет начать новый этап жизни.

Лицо дочери актриса практически не показывает, а семейную жизнь делится в соцсетях очень осторожно. То есть никакого реалити-шоу "24 часа с семьей Бонджови" пока не планируется.

Впрочем, 7 сентября Милли дала поклонникам небольшую подсказку. В посте о семейном путешествии в Доломитовые Альпы в Италии она держала дочь на руках, а Джейк шел рядом с детской переноской на груди. Самого ребенка на кадрах почти не было видно. Теперь People сообщает, что супруги действительно стали родителями во второй раз.

Актриса давно мечтала об усыновлении

Для Милли решение усыновить детей не было спонтанным. В июне 2026 года она рассказывала в подкасте Not Gonna Lie with Kylie Kelce, что мечтала об усыновлении еще с детства.

По словам актрисы, даже когда ей было пять–шесть лет и она играла в куклы, она представляла, что все они усыновлены.

Усыновление – это любовь. Усыновление – это навсегда, – говорила Браун.

В то же время звезда не исключает, что в будущем сама родит ребенка. Она подчеркивала, что усыновление не связано с нежеланием иметь биологических детей – просто оно всегда было частью ее представления о собственной семье.

Как давно Милли и Джейк вместе

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови, сын музыканта Джона Бон Джови, поженились в 2024 году. Пара довольно быстро перешла на новый уровень семейной жизни и уже следующим летом сообщила о рождении первой дочери.

А тем временем другая голливудская звезда недавно появилась на красной дорожке вместе со своим взрослым сыном.