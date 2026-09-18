Як повідомляє People з посиланням на власне джерело, акторка та її 24-річний чоловік Джейк Бонджові вдруге стали батьками – пара усиновила ще одну дитину. Представники подружжя поки офіційно новину не прокоментували.

Про появу першої дитини Браун і Бонджові повідомили у серпні 2025 року. Тоді пара розповіла, що усиновила дівчинку, та наголосила, що хоче почати новий етап життя.

Обличчя доньки акторка практично не показує, а сімейне життя дозує в соцмережах дуже обережно. Тобто жодного реаліті-шоу "24 години з родиною Бонджові" поки не планується.

Втім, 7 вересня Міллі дала прихильникам невелику підказку. У дописі з сімейної подорожі до Доломітових Альп в Італії вона тримала доньку на руках, а Джейк ішов поруч із дитячою переноскою на грудях. Самої дитини на кадрах майже не було видно. Тепер People повідомляє, що подружжя справді стало батьками вдруге.

Акторка давно мріяла про усиновлення

Для Міллі рішення усиновити дітей не було спонтанним. У червні 2026 року вона розповідала в подкасті Not Gonna Lie with Kylie Kelce, що мріяла про усиновлення ще з дитинства.

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За словами акторки, навіть коли вона у п'ять – шість років гралася ляльками, то уявляла, що всі вони усиновлені.

Усиновлення – це любов. Усиновлення – це назавжди, – говорила Браун.

Водночас зірка не виключає, що в майбутньому сама народить дитину. Вона наголошувала, що усиновлення не пов'язане з небажанням мати біологічних дітей – просто завжди було частиною її уявлення про власну сім'ю.

Як давно Міллі та Джейк разом

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові, син музиканта Джона Бон Джові, одружилися у 2024 році. Пара доволі швидко перейшла на новий рівень сімейного життя і вже наступного літа повідомила про появу першої доньки.

А тим часом інша голлівудська зірка нещодавно з’явилася на червоній доріжці разом із дорослим сином.