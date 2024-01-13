Любитель России Милош Быкович снимется в трендовом сериале HBO: сеть угрожает бойкотом

Первый и второй сезон сериала "Белый лотос" стали популярными, поэтому кино продолжили снимать. Но в третьем сезоне может явиться сербский актер с российским паспортом.

Съемки третьего сезона сериала "Белый лотос" запланированы на февраль, их будут проводить в Пхукете и Бангкоке. Но не все зрители ожидают нового сезона, потому что к команде актеров присоединился Милош Быкович.

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Милош Быкович будет сниматься в сериале HBO

Милош Быкович – актер родом из Сербии, развивавший свою карьеру в России. Он снимался в оккупированном Крыму, сериалах "Отель "Элеон"", "Холоп" и других.

В 2021 году Милош Быкович получил российское гражданство. Он заявлял, что в Крыму живут россияне, а псевдореферендум был правдив. А еще жаловался на западный мир, который "его бомбил", и где вроде бы нет "ни демократии, ни человеческих ценностей". Эта позиция не мешает ему идти сниматься в американском сериале.

Мне кажется, что Россия движется по своему пути, а мир воспринимает это как враждебный процесс. Я думаю, что впервые Россия не следит за Европой как источником мудрости,

– говорил Быкович.

Зрители возмущены

В сети сразу отреагировали на новость. Если на обычных сообщениях HBO не более 300 комментариев, то под постом о Быковиче более 1000 реплик от украинцев и не только.