2 мини-сериала на Netflix, которые можно посмотреть за день

Мрачное воскресенье идеальное время для того, чтобы побыть дома, посмотреть что-то интересное в семейном кругу. Отличным вариантом станут интересные, напряженные мини-сериалы, которые легко можно пересмотреть за день.

Кино 24 расскажет о двух сериалах, которые доступны к просмотру на стриминговой платформе Netflix.

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"Юношество"

Этот криминальный мини-сериал стал одним из самых популярных на Netflix в этом году. Главный герой – 13-летний Джейми Миллер, которого обвиняют в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Против парня есть убедительные доказательства: полиция имеет видео с камер наблюдения, на котором четко видно как кто-то, похожий на Джейми, наносит смертельное ножевое ранение девушке. Это событие переворачивает жизнь подростка и его семьи. Теперь они живут в неопределенности и страхе.

"Юношество": смотрите онлайн трейлер сериала

"Под темным солнцем"

Недавно состоялась премьера сериала, который стал любимым не только среди иностранной, но и среди украинской публики. По сюжету, мать-одиночка Альба вместе с сыном Лео, убегая от проблем, устраивается на работу на цветочную ферму в Провансе. Однако уже с первого дня и там женщину ждут проблемы – ее подозревают в убийстве хозяина фермы, богача Арно Ласерра. Впоследствии становится известно, что Альба является дочерью покойного богача, поэтому ее подозревают в корыстных мотивах.