Это норвежский драматический сериал, который вышел в 2024 году. Кинолента погружает зрителей в мир жестокой конкуренции и семейных интриг. События разворачиваются в живописном прибрежном городке Норвегии, где две влиятельные семьи Ланге и Мейеры доминируют на мировом рынке выращивания лосося. Подробнее о сериале – рассказывает 24 Канал.

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О чем сюжет мини-сериала "Остров миллиардеров"

Эта история об амбициях, предательстве и разрушительном влиянии богатства на человеческие отношения, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

В ролях: Трине Вигген, Свен Роджер Карлсен, Коре Конради и Рагне Гранде.

Рагнхильд – амбициозная руководительница норвежской компании, которая мечтает стать мировым лидером по производству рыбы. Впрочем, чтобы достичь желаемого, ей стоит уничтожить своего конкурента, который не планирует складывать руки и принимать поражение. Сериал погрузит зрителей в тайны обеих семей и приоткроет завесу человеческих чувств и стремлений.

"Остров миллиардеров": смотрите трейлер сериала онлайн

В ожесточенной борьбе за лидерство герои будут руководствоваться собственными принципами и решимостью. Рагнхильд придется сделать выбор – стать человечной или бороться за успех, несмотря на любые трудности. Удастся ли главной героине достичь желаемого?

Сериал получил положительные отзывы за глубокое раскрытие персонажей, напряженный сюжет и живописные пейзажи норвежского побережья. Это история захватывает с первых минут и не отпускает до финала, а небольшое количество серий позволяет насладиться всеми эпизодами всего за день.