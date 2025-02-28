Це норвезький драматичний серіал, який вийшов у 2024 році. Кінострічка занурює глядачів у світ жорстокої конкуренції та сімейних інтриг. Події розгортаються в мальовничому прибережному містечку Норвегії, де дві впливові родини Ланге та Меєри домінують на світовому ринку вирощування лосося. Детальніше про серіал – розповідає 24 Канал.

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Про що сюжет мінісеріалу "Острів мільярдерів"

Ця історія про амбіції, зраду та руйнівний вплив багатства на людські стосунки, яка не залишить байдужим жодного глядача.

У ролях: Тріне Вігген, Свен Роджер Карлсен, Коре Конраді та Рагне Гранде.

Рагнхільд – амбітна керівниця норвезької компанії, яка мріє стати світовим лідером з виробництва риби. Втім, щоб досягти бажаного, їй варто знищити свого конкурента, який не планує складати руки й приймати поразку. Серіал занурить глядачів у таємниці обох родин та прочинить завісу людських почуттів і прагнень.

"Острів мільярдерів": дивіться трейлер серіалу онлайн

У запеклій боротьбі за лідерство герої керуватимуться власними принципами та рішучістю. Рагнхільд доведеться зробити вибір – стати людяною чи боротися за успіх, попри будь-які труднощі. Чи вдасться головній героїні досягти бажаного?

Серіал отримав схвальні відгуки за глибоке розкриття персонажів, напружений сюжет та мальовничі пейзажі норвезького узбережжя. Це історія захоплює з перших хвилин і не відпускає до фіналу, а невелика кількість серій дозволяє насолодитися всіма епізодами всього за день.