24 Канал підготував добірку нових серіалів, які варто подивитися цього вечора. Ці стрічки здатні зацікавити навіть тих, хто зазвичай не захоплюється світом кіно.

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"Убивства в Оре"

Кількість серій – 5

Ханна Аландер – поліціянтка, яка після звільнення з роботи та розриву з хлопцем вирушає на відпочинок до гірськолижного курорту Оре. Однак її спокій переривається зникненням молодої дівчини. Тепер головна героїня змушена повернутися до роботи та розслідувати загадкові події в тихому містечку.

"Убивства в Оре": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Плеймейкерка"

Кількість серій – 10

Родина Айли Гордон володіє баскетбольною командою. Якось дівчині доводиться стати керівницею професійних спортсменів, справами яких займався її брат. Близькі Айли не вірять в успіх героїні, тому їй слід довести рідним протилежне. Вона зробить все можливе, щоб подолати труднощі та стати ідеальним керівником.

"Плеймейкерка": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Яблучний оцет"

Кількість серій – 6

У центрі сюжету – австралійська блогерка Белл Гібсон, яка вирішила створити власний бренд. Для того, щоб його просунути, вона розповідає, що вилікувала рак за допомогою альтернативних методів. Дівчина здобула популярність, продаючи додатки та книги з порадами щодо здоров'я, але згодом виявилося, що її діагноз був вигадкою.

"Яблучний оцет": дивіться трейлер серіалу онлайн

Ці серіали пропонують оригінальні сюжети, які не залишать байдужим. Тож, можливо, настав час дати новим стрічкам шанс і відкрити щось особливе саме для себе.