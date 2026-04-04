Поскольку выходные уже наступили, то 24 Канал подготовил к выбору несколько мини-сериалов, которым можно посвятить вечер.

"Резиденция", 2025

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,7

Это детективный сериал, который рассказывает об убийстве в Белом доме. Это настоящая сенсация, которая может повлиять на имидж всей страны. Трагедия происходит во время важного ужина. Для того чтобы быстро раскрыть преступление и избежать огласки, дело поручают частному детективу – Корделии Капп. Эта женщина использует нестандартные методы расследования, которые могут удивлять других.

"Почему женщины убивают", 2019 – 2021

Количество сезонов: 2

Количество серий: 20

Рейтинг IMDb: 8,3

Первый сезон рассказывает истории трех женщин из разных эпох, которые разными способами пытались убить своих мужей. Во втором сезоне сделали акцент на двух сюжетных линиях, а также повысили уровень черного юмора.

"Ферзевый Гамбит", 2020

Количество серий: 7

Рейтинг IMDb: 8,5

Мини-сериал рассказывает о Бет Гармон, сироте, которой удается стать гениальным игроком в шахматы. Ее ждет немало испытаний. Сначала она должна доказать, что женщина имеет свое место в мире мужчин, а потом уже подняться на вершину шахматного триумфа.

"Призраки дома на холме", 2018

Количество серий: 10

Рейтинг IMDb: 8,5

Это драматический хоррор о пяти братьях и сестрах, которые выросли в самом известном доме с привидениями в США. Сериал показывает события 90-х годов, когда семья Крейнов переехала в особняк для его ремонта, а также события сегодняшнего дня, где взрослые дети живут с психологическими травмами.

Дом на холме – это не просто здание, а живое существо, которое манипулирует жителями, а также живет их страхами и воспоминаниями.

