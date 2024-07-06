Что посмотреть за выходные: 3 небанальных мини-сериала, которые захватят с первой минуты

Когда времени на просмотр сериалов остается не так много, мини-сериалы становятся настоящим спасением. Они позволяют окунуться в увлекательный мир историй без необходимости тратить недели или месяцы на просмотр.

Кино 24 предлагает подборку небанальных мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные. Небольшое количество эпизодов не означает, что при этом нельзя получить максимум удовольствия и эмоций.

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"Рой"

Немецкий научно-фантастический сериал 2023 года создан по мотиву одноименного романа Фрэнка Шетцинга. Профессор морской биологии, молекулярный биолог, исследователь китов и другие специалисты пытаются понять, что происходит с Мировым океаном. Катаклизмы возникают одна за другой: вдруг становится известно, что причиной является тайная разумная жизнь.

"Рой": смотрите трейлер онлайн

"И повсюду тлеют пожары"

Драматический мини-сериал рассказывает о богатой и влиятельной женщине Елене Ричардсон, которая живет в небольшом городке с семьей. Ее идеальная жизнь меняется с приездом в город художницы Мии Уоррен. Хотя они совершенно разные, женщины находят точки соприкосновения, что приводит к жутким событиям.

"И повсюду тлеют пожары": смотрите трейлер онлайн

"Тела"

Британский мини-сериал переносит в четыре разные эпохи - прошлое, настоящее и будущее. Лондонские детективы, которые живут в эти разные времена, расследуют таинственное убийство одного и того же человека.

"Тела": смотрите трейлер онлайн

Все эти сериалы состоят из одного сезона, в котором 8 эпизодов. Именно поэтому их легко можно пересмотреть за выходные.