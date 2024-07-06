Кіно 24 пропонує добірку небанальних мінісеріалів, які можна подивитися за вихідні. Невелика кількість епізодів не означає, що при цьому не можна отримати максимум задоволення та емоцій.

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"Рій"

Німецький науково-фантастичний серіал 2023 року створений за мотивом однойменного роману Френка Шетцінга. Професор морської біології, молекулярний біолог, дослідник китів та інші фахівці намагаються зрозуміти, що відбувається зі Світовим океаном. Катаклізми виникають одна за одною: раптом стає відомо, що причиною є таємне розумне життя.

"Рій": дивіться трейлер онлайн

"Усюди жевріють пожежі"

Драматичний мінісеріал розповідає про багату та впливову жінку Елену Річардсон, яка живе у невеликому містечку з сім'єю. Її ідеальне життя змінюється з приїздом до міста художниці Мії Воррен. Хоч вони зовсім різні, жінки знаходять точки дотику, що призводить до моторошних подій.

"Усюди жевріють пожежі": дивіться трейлер онлайн

"Тіла"

Британський мінісеріал переносить у чотири різні епохи - минуле, сучасне та майбутнє. Лондонські детективи, які живуть у ці різні часи, розслідують таємниче вбивство одного і того самого чоловіка.

"Тіла": дивіться трейлер онлайн

Усі ці серіали складаються з одного сезону, в якому 8 епізодів. Саме тому їх легко можна переглянути за вихідні.