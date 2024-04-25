В нашей новой подборке Кино 24 собрано 4 лучшие ленты, среди которых точно есть ваш фаворит. Смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов – вечер обещает быть увлекательным.
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Мини-сериалы с высоким рейтингом
"Патрик Мелроуз"
Рейтинг IMDb: 8.0
Минисериал с участием Бенедикта Камбербэтча в главной роли. Премьера состоялась 12 мая 2018 года.
Жизненный путь Патрика Мелроуза начался с детства, наполненного трагическими и травматическими событиями: жестокое отношение и насилие от отца, покорная мать, а также погружение в мир наркотиков и алкоголя.
Дальнейший путь Патрика прошел через попытки устроить свою жизнь, с переменным успехом, до окончательного исцеления и освобождения в зрелом возрасте.
"Патрик Мелроуз": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
"Симпатик"
Рейтинг IMDb: 7.3
Это мини-сериал из семи эпизодов, который берет свое начало из реальной жизни.
Капитан из вьетнамской армии переезжает в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь. Однако для него эта жизнь неспокойная и неуверенная, поскольку он оказывается шпионом. Он постоянно преследуется своей собственной душой, испытывает внутренние противоречия.
Чтобы оставаться верным своим убеждениям, ему приходится вступать в противостояние со своими самыми близкими. Но на чьей стороне он действительно находится?
"Симпатик": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
"Антрацит"
Рейтинг IMDb: 6.1
Действие триллера разворачивается в старом поместье, находящемся в маленьком альпийском поселке, где тридцать лет назад были обнаружены мертвыми члены религиозной секты.
После нового случая убийства молодые люди решают раскрыть эти преступления, имеющие связь как с прошлым, так и современностью. Проведенное расследование приводит главных героев к таинственной видеозаписи, которая может раскрыть секреты прошлого.
"Антрацит": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
"В поисках Аляски"
Рейтинг IMDb: 8.0
Американский телевизионный мини-сериал для подростков, разработан Джошем Шварцем, основан на одноименном романе Джона Грина, изданном в 2005 году. Сериал получил положительные отзывы от критиков и фанатов книги за качество сценария, актерскую игру и преданность оригинальному материалу.
Шестнадцатилетний Майлз Холтер, который увлекается анализом последних слов великих личностей, отправляется учиться в престижную академию Калвер-Крик, чтобы разгадать загадочные слова Франсуа Рабле: "Иду искать Большое "Возможно"".
В этой элитной частной школе Майлз находит настоящих друзей и влюбляется в девушку, по имени Аляска Янг. После страшной трагедии он вынужден искать причины, лежащие в ее основе, что помогает ему вырасти и разгадать тайну слов французского писателя.
"В поисках Аляски": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
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