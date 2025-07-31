Мини-сериалы – это всегда выход для тех, кто хочет каждый раз во время просмотра получать новые впечатления, но не тратить недели или месяцы на длительные сезоны. Они предлагают законченный сюжет, насыщенный безумными событиями.

Кино 24 расскажет о разножанровых сериалах на каждый день недели. Они короткие, но увлекательные и держат внимание зрителя от первой до последней минуты. С ними каждый день будет заполнен новыми впечатлениями и эмоциями.

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Понедельник – "Ход королевы"

Психологический триллер рассказывает о Бет Гармон – очень умной и талантливой девушке, которая играет в шахматы с самого детства. Сериал показывает не только ее успехи, но и борьбу с эмоциональными проблемами и зависимостью. Увлекательная драма получила множество престижных наград и обязательно стоит просмотра.

"Ход королевы": смотрите трейлер онлайн

Вторник – "Чернобыль"

Сериал рассказывает о реальных событиях Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году. В центре событий – физик Валерий Легасов и рассказ о том, что именно привело к страшным событиям, и роль политиков в сокрытии важной информации, которая могла бы спасти немало жизней. Это напряженная и болезненная история, которая ставит важный вопрос – какая цена лжи.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

Среда – "Век Иакова"

В течение недели обязательно стоит обратить внимание не только на мировое кино, но и украинское. Среди достойных мини-сериалов – "Век Иакова" понравится многим. Он рассказывает об обычном крестьянине, который за 100 лет своей жизни увидел несколько эпох, жил в разных странах. У него были и взлеты, и падения, любви и разочарования.

"Век Якова": смотрите трейлер онлайн

Четверг – "Нормальные люди"

Старшеклассник Коннел – один из самых популярных в школе. Зато Марианна – тихая и застенчивая ученица. Странным образом эти разные подростки сходятся. Но ошибка, которую делает Конелл, приводит к разрыву. Впоследствии судьба дает этой паре еще один шанс.

"Нормальные люди": смотрите трейлер онлайн

Пятница – "Призрак дома на холме"

В пятницу можно посмотреть один из лучших хоррор-сериалов. Он рассказывает о пяти братьях и сестрах, которые наблюдают за паранормальными явлениями в их доме. События происходят в двух временных линиях – в первой герои вспоминают свой ужасный опыт детства, а во второй сталкиваются с очередными страшными событиями во взрослой жизни.

"Призрак дома на холме": смотрите трейлер онлайн

Суббота – "Уборщица. История матери-одиночки"

Главная героиня, которая больше не может терпеть жестокое поведение мужа, уходит от него с маленькой дочкой. Чтобы прокормить ребенка и саму себя, она становится уборщицей. Но даже несмотря на сложные события героиня не забывает о главном – продолжать мечтать.

"Уборщица. История матери-одиночки": смотрите трейлер онлайн

Воскресенье – "Жена путешественника во времени"

В завершение недели можно посмотреть этот фантастический сериал о чикагском библиотекаре Генри Дэтэмбле и его жене-художнице Клэр Эбшир. Они становятся супругами, но на пути счастливой жизни – особая способность Генри – он может внезапно путешествовать во времени. Увлекательную историю даже можно пересмотреть всей семьей.

"Жена путешественника во времени": смотрите трейлер онлайн