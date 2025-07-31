Кіно 24 розповість про різножанрові серіали на кожен день тижня. Вони короткі, але захопливі й тримають увагу глядача від першої до останньої хвилини. З ними кожен день буде заповнений новими враженнями та емоціями.

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Понеділок – "Ферзевий гамбіт"

Психологічний трилер розповідає про Бет Гармон – дуже розумну й талановиту дівчину, яка грає в шахи з самого дитинства. Серіал показує не тільки її успіхи, але й боротьбу з емоційними проблемами та залежністю. Захоплива драма здобула безліч престижних нагород і обов'язково варта перегляду.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер онлайн

Вівторок – "Чорнобиль"

Серіал розповідає про реальні події Чорнобильської катастрофи, що сталась у 1986 році. У центрі подій – фізик Валерій Легасов та розповідь про те, що саме призвело до страшних подій, та роль політиків у приховуванні важливої інформації, яка могла б врятувати чимало життів. Це напружена та болісна історія, яка ставить важливе питання – яка ціна брехні.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

Середа – "Століття Якова"

Упродовж тижня обов'язково варто звернути увагу не тільки на світове кіно, але й українське. Серед гідних мінісеріалів – "Століття Якова" сподобається багатьом. Він розповідає про звичайного селянина, який за 100 років свого життя побачив кілька епох, жив у різних країнах. У нього були й злети, і падіння, кохання та розчарування.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

Четвер – "Нормальні люди"

Старшокласник Коннел – один з найпопулярніших у школі. Натомість Маріанна – тиха й сором'язлива учениця. Дивним способом ці різні підлітки сходяться. Але помилка, яку робить Конелл, призводить до розриву. Згодом доля дає цій парі ще один шанс.

"Нормальні люди": дивіться трейлер онлайн

П'ятниця – "Привиди будинку на пагорбі"

У п'ятницю можна переглянути один з найкращих горор-серіалів. Він розповідає про п'ятьох братів і сестер, які спостерігають за паранормальними явищами у їхньому будинку. Події відбуваються у двох часових лініях – у першій герої згадують свій жахливий досвід дитинства, а в другій стикаються з черговими страшними подіями в дорослому житті.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн

Субота – "Покоївка"

Головна героїня, яка більше не може терпіти жорстоку поведінку чоловіка, йде від нього з маленькою донькою. Щоб прогодувати дитину й саму себе, вона стає прибиральницею. Але навіть попри складні події героїня не забуває про головне – продовжувати мріяти.

"Покоївка": дивіться трейлер онлайн

Неділя – "Дружина мандрівника в часі"

На завершення тижня можна переглянути цей фантастичний серіал про чиказького бібліотекаря Генрі Детембле і його дружину-художницю Клер Ебшир. Вони стають подружжям, але на заваді щасливого життя – особлива здатність Генрі – він може раптово подорожувати у часі. Захопливу історію навіть можна переглянути всією сім'єю.

"Дружина мандрівника в часі": дивіться трейлер онлайн