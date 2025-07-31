Кино 24 расскажет о разножанровых сериалах на каждый день недели. Они короткие, но увлекательные и держат внимание зрителя от первой до последней минуты. С ними каждый день будет заполнен новыми впечатлениями и эмоциями.

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Понедельник – "Ход королевы"

Психологический триллер рассказывает о Бет Гармон – очень умной и талантливой девушке, которая играет в шахматы с самого детства. Сериал показывает не только ее успехи, но и борьбу с эмоциональными проблемами и зависимостью. Увлекательная драма получила множество престижных наград и обязательно стоит просмотра.

"Ход королевы": смотрите трейлер онлайн

Вторник – "Чернобыль"

Сериал рассказывает о реальных событиях Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году. В центре событий – физик Валерий Легасов и рассказ о том, что именно привело к страшным событиям, и роль политиков в сокрытии важной информации, которая могла бы спасти немало жизней. Это напряженная и болезненная история, которая ставит важный вопрос – какая цена лжи.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

Среда – "Век Иакова"

В течение недели обязательно стоит обратить внимание не только на мировое кино, но и украинское. Среди достойных мини-сериалов – "Век Иакова" понравится многим. Он рассказывает об обычном крестьянине, который за 100 лет своей жизни увидел несколько эпох, жил в разных странах. У него были и взлеты, и падения, любви и разочарования.

"Век Якова": смотрите трейлер онлайн

Четверг – "Нормальные люди"

Старшеклассник Коннел – один из самых популярных в школе. Зато Марианна – тихая и застенчивая ученица. Странным образом эти разные подростки сходятся. Но ошибка, которую делает Конелл, приводит к разрыву. Впоследствии судьба дает этой паре еще один шанс.

"Нормальные люди": смотрите трейлер онлайн

Пятница – "Призрак дома на холме"

В пятницу можно посмотреть один из лучших хоррор-сериалов. Он рассказывает о пяти братьях и сестрах, которые наблюдают за паранормальными явлениями в их доме. События происходят в двух временных линиях – в первой герои вспоминают свой ужасный опыт детства, а во второй сталкиваются с очередными страшными событиями во взрослой жизни.

"Призрак дома на холме": смотрите трейлер онлайн

Суббота – "Уборщица. История матери-одиночки"

Главная героиня, которая больше не может терпеть жестокое поведение мужа, уходит от него с маленькой дочкой. Чтобы прокормить ребенка и саму себя, она становится уборщицей. Но даже несмотря на сложные события героиня не забывает о главном – продолжать мечтать.

"Уборщица. История матери-одиночки": смотрите трейлер онлайн

Воскресенье – "Жена путешественника во времени"

В завершение недели можно посмотреть этот фантастический сериал о чикагском библиотекаре Генри Дэтэмбле и его жене-художнице Клэр Эбшир. Они становятся супругами, но на пути счастливой жизни – особая способность Генри – он может внезапно путешествовать во времени. Увлекательную историю даже можно пересмотреть всей семьей.

"Жена путешественника во времени": смотрите трейлер онлайн