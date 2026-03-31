Мини-сериалы на Netflix, которые затягивают с первых минут и не отпускают до последней серии
- Netflix предлагает мини-сериалы, которые быстро захватывают внимание зрителей, такие как "Стеклянная кукушка", "Чудовище внутри меня" и "Переходный возраст".
- Сериалы имеют разные рейтинги IMDb: "Стеклянная кукушка" – 6.6, "Чудовище внутри меня" – 7.4, "Переходный возраст" – 8.1, и рассказывают об увлекательных историях с непредсказуемыми сюжетами.
Мини-сериалы идеально подходят для людей, которые постоянно работают или заняты домашними делами. На них не нужно тратить много времени, а можно посмотреть за один день или несколько вечеров.
24 Канал расскажет о мини-сериалах на Netflix, которые затягивают с первых минут. Они имеют высокий рейтинг и стали довольно популярными на платформе среди украинских зрителей.
Какие мини-сериалы на Netflix затягивают с первых минут?
"Стеклянная кукушка"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Клара – студентка, которая проходит ординатуру в Мадриде. В 2023 году она переживает сердечный приступ, который мог закончиться трагически, но девушка смогла получить донорские органы.
Главная героиня стремится узнать, кто стал ее донором, но в Испании личности доноров анонимны. Клара проводит расследование в интернете и находит его – это Карлос Феррер, который погиб в аварии.
Девушка звонит маме Карлоса, чтобы выразить соболезнования, а та неожиданно приглашает ее в гости. Так, Клара встречается с другим сыном Марты – местным полицейским Хуаном, а также с его начальником Рафаэлем.
От Рафаэля Клара узнает, что муж Марты, Мигель, пропал в 2005 году, а его тело так и не нашли. После похорон Карлоса похищают маленького ребенка, поэтому селом распространяется паника.
"Чудовище внутри меня"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Известная писательница Эгги Виггс потеряла сына, после чего перестала вести публичную жизнь и писать. Неожиданно к женщине приходит вдохновение – это происходит, когда появляется новый сосед – Найл Джарвис. Он является влиятельным магнатом, которого ранее подозревали в исчезновении жены. Теперь Эгги пытается раскрыть правду.
"Переходный возраст"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Это история о 13-летнем Джейми Миллере, которого арестовывают за убийство одноклассницы. Мальчика приводят в полицейский участок, чтобы провести допрос, и затем он попадает в детское психиатрическое учреждение.
Во время расследования и разговора с детским психологом выясняется, что над Джейми издевались в школе. Травля была связана с субкультурой инцелов – ее члены считают, что не могут найти романтического или сексуального партнера.
