С чем это связано трудно сказать, поэтому 24 Канал расскажет о тех сериалах, которые будут интересны подписчикам платформы.

"Тихая Нава", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Главные роли в сериале исполнили Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Вероника Мишаева, Лариса Руснак и другие известные украинские актеры.

Сюжет разворачивается вокруг Адама и его невесты Инны. Летом 2018 года они приезжают в Тихую Наву на отдых. Пара ссорится, а ее любимый решает уйти как можно дальше. Через какое-то время девушка отправляется на поиски своего жениха и случайно становится жертвой преступления. Полиция не проводит должного расследования, а подозрение падает на Адама.

Чтобы установить справедливость мужчина берется сам расследовать дело и вступает в борьбу с системой, в которой царят фальсификации, замалчивания и равнодушие.

"Парочка следователей", 2025 – 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Количество сезонов: 2

Количество серий: 32

История рассказывает о следователе Софии, которая начинает работать в отделении. Если с другими коллегами удается установить связь, то отношения с судэкспертом Пашей откровенно желают лучшего. И они вынуждены работать вместе, чтобы распутывать сложные дела.

Каждая серия ленты – это новое преступление, над которым работает команда следователей.

"Удивительно сообразительные создания" – это комедийная драма, где в центре сюжета Това, которая работает в местном океанариуме. Сначала может показаться, что ее жизнь обречена на однообразную рутину и работу до последних дней, однако одна из ночных смен неожиданно меняет все.