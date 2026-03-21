24 Канал расскажет о трех мини-сериалах на стриминговой платформе, которые разбавят уикенд.
"Той ночью"
Количество серий: 6
Рейтинг IMDb: 5,5
Это испанский триллер, который начинается с отдыха семьи в Доминиканской Республике. Вдруг одна из героинь становится частью убийства. Ее сестры отправляются на помощь, однако только ухудшают ситуацию.
"Парень по требованию"
Количество серий: 10
Рейтинг IMDb: 7,4
Если вам хочется чего-то короче сериал на 20 серий, и чего-то длиннее, чем на 5 серий, то этот вариант идеально подойдет.
Это очередная корейская дорама, где героиня Со Ми-ре постоянно живет в мире дедлайнов и совсем нет времени на личную жизнь. Вдруг она наталкивается на подписку на виртуального парня, где есть шанс не разочароваться в теме любви.
И параллельно – в реальном мире, появляется человек, который заставит женщину усомниться в чувствах к виртуальному бойфренду.
"Приветствую, дети!"
Количество серий: 5
Рейтинг IMDb: 8,1
Это индийский драматический мини-сериал, который рассказывает историю о скромном учителе физики. Он вдохновляет миллионы учеников, которые борются со своими трудностями, стать врачами или инженерами.
Какой новый фильм вышел на Netflix?
- На днях на платформе вышло продолжение легендарного сериала "Острые козырьки" только в виде полнометражного фильма.
- В актерском составе – как хорошо знакомые герои, так и новые персонажи: Киллиан Мерфи, Софи Рандл, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон, Тим Рот.
- На этот раз сюжет развивается во времена Второй мировой войны, а в центре истории будут отношения отца и сына.