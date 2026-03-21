24 Канал розповість про три мінісеріали на стримінговій платформі, які розбавлять вікенд.
"Тієї ночі"
Кількість серій: 6
Рейтинг IMDb: 5,5
Це іспанський трилер, який починається з відпочинку родини в Домініканській Республіці. Аж раптом одна із героїнь стає частиною вбивства. Її сестри вирушають на допомогу, однак тільки погіршують ситуацію.
"Хлопець на вимогу"
Кількість серій: 10
Рейтинг IMDb: 7,4
Якщо вам хочеться чогось коротшого за серіал на 20 серій, і чогось довшого, ніж на 5 серій, то цей варіант ідеально підійде.
Це чергова корейська дорама, де героїня Со Мі-ре постійно живе у світі дедлайнів й зовсім немає часу на особисте життя. Аж раптом вона натрапляє на підписку на віртуального хлопця, де є шанс не розчаруватись у темі кохання.
Та паралельно – у реальному світі, з'являється чоловік, який змусить жінку засумніватись у почуттях до віртуального бойфренда.
"Вітаю, діти!"
Кількість серій: 5
Рейтинг IMDb: 8,1
Це індійський драматичний мінісеріал, який розповідає історію про скромного вчителя фізики. Він надихає мільйони учнів, які борються зі своїми труднощами, стати лікарями чи інженерами.
Який новий фільм вийшов на Netflix?
- Днями на платформі вийшло продовження легендарного серіалу "Гострі картузи" тільки у вигляді повнометражного фільму.
- В акторському складі – як добре знайомі герої, так і нові персонажі: Кілліан Мерфі, Софі Рандл, Стівен Грем, Баррі Кеоган, Ребекка Фергюсон, Тім Рот.
- Цього разу сюжет розвивається у часи Другої світової війни, а у центрі історії будуть стосунки батька та сина.