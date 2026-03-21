3 новых мини-сериала на Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Не успеешь оглянуться, как очередная неделя пролетела со скоростью света. Поэтому, запрыгивая в вагон выходных, предлагаем окунуться в мир новинок от Netflix.

24 Канал расскажет о трех мини-сериалах на стриминговой платформе, которые разбавят уикенд.

"Той ночью"

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 5,5

Это испанский триллер, который начинается с отдыха семьи в Доминиканской Республике. Вдруг одна из героинь становится частью убийства. Ее сестры отправляются на помощь, однако только ухудшают ситуацию.

"Парень по требованию"

Количество серий: 10

Рейтинг IMDb: 7,4

Если вам хочется чего-то короче сериал на 20 серий, и чего-то длиннее, чем на 5 серий, то этот вариант идеально подойдет.

Это очередная корейская дорама, где героиня Со Ми-ре постоянно живет в мире дедлайнов и совсем нет времени на личную жизнь. Вдруг она наталкивается на подписку на виртуального парня, где есть шанс не разочароваться в теме любви.

И параллельно – в реальном мире, появляется человек, который заставит женщину усомниться в чувствах к виртуальному бойфренду.

"Приветствую, дети!"

Количество серий: 5

Рейтинг IMDb: 8,1

Это индийский драматический мини-сериал, который рассказывает историю о скромном учителе физики. Он вдохновляет миллионы учеников, которые борются со своими трудностями, стать врачами или инженерами.

