Кино 24 подобрали мини-сериалы, которые могут объединить все поколения перед экраном. Эти истории подойдут для совместного просмотра с детьми, подростками или родителями.

Смотрите также 4 новых увлекательных мини-сериала Netflix, которые можно посмотреть за выходные

"Уборщица. История матери-одиночки"

В центре сюжета – молодая девушка Алекс, которая убегает от своего жестокого мужа вместе с маленькой дочкой. Она устраивается уборщицей, чтобы выжить и прокормить ребенка. Но даже несмотря на все эти проблемы, Алекс не забывает мечтать.

Несмотря на драматическую тематику, этот сериал рассказывает о силе материнской любви, борьбу за достоинство и веру в лучшее будущее. Эту трогательную историю будет удачно пересмотреть с подростками и вместе вдохновиться на осуществление своих мечтаний.

"Уборщица. История матери-одиночки": смотрите трейлер онлайн

"По ту сторону изгороди"

В центре сюжета анимационного сериала – сводные братья Вирт и Грег, которые путешествуют через причудливый лес и ищут путь домой. По дороге им попадаются удивительные вещи. А на помощь приходят старый лесной и птичка Беатрис.

Это культовый анимационный шедевр с особым стилем и волшебной атмосферой. Причудливая сказочная история полна магии, странности и нескольких жутких моментов.

"По ту сторону изгороди": смотрите трейлер онлайн

"Наши океаны"

Это естественный документальный сериал, исследующий тайны пяти океанов Земли. Здесь собраны интересные факты о неизвестных глубинах, уникальные экосистемы и морские существа, о существовании которых вы даже не догадывались. Ученые показали важность океанов для жизни людей и угрозы – загрязнения и изменение климата.

Этот сериал – хороший способ провести время вместе и узнать больше о нашем мире. Удивительные кадры, спокойный рассказ поможет открыть что-то интересное каждому члену семьи.

"Наши океаны": смотрите трейлер онлайн