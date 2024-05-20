В материале Кино 24 вы найдете мини-сериалы, которые точно подойдут для просмотра тем, кто не любит тратить много времени для кино. Ищите своего фаворита и наслаждайтесь незабываемым вечером с любимым человеком.

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"Большая маленькая ложь"

Американский драматический телесериал канала HBO, созданный Дэвидом Э. Келли, получил положительные отзывы критиков и получил 16 номинаций на "Эмми", выиграв восемь, включая награду за лучший драматический сериал.

Согласно сюжету, в небольшом городке Монтерей каждая мать чрезмерно опекает своего ребенка, главы семейств зарабатывают миллионы, а дети наслаждаются юностью. Однако за этой идеальной картиной скрыты грязные тайны.

"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

Это приквел сериала "Бриджертоны" под названием "Бриджертоны: История королевы Шарлотты".

События разворачиваются в XVIII веке вокруг молодой Шарлотты, которая отправляется из немецкой провинции в Англию, чтобы принять предложение брака от таинственного короля Георга.

Будучи остроумной, решительной и отважной, Шарлотта начинает свое путешествие, стремясь достичь успеха в мире, где доминируют мужчины. Она предстает перед трудностями, включая сложные отношения с мужем из-за его психических проблем и дворцовые интриги, но не отступает от своего намерения.

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Век Иакова"

Украинский исторический мини-сериал из четырех серий, создан телеканалом "1+1", является экранизацией одноименного романа украинского писателя Владимира Лиса.

Простой крестьянин Яков за свои 100 лет пережил множество событий и изменений. Его жизнь охватила несколько эпох и цивилизаций, была наполнена смелостью, взлетами, падениями и большой любовью.

В "Столетии Якова" мы наблюдаем за событиями, происходившими в Украине в течение последних 100 лет, через историю простого человека. Люди везде стремятся жить и быть счастливыми. Иаков, против своей воли, был втянут в исторические конфликты.

"Век Иакова": смотрите онлайн трейлер сериала

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