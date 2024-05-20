У матеріалі Кіно 24 ви знайдете мінісеріали, які точно підійдуть для перегляду тим, хто не любить витрачати багато часу для кіно. Шукайте свого фаворита та насолоджуйтесь незабутнім вечором з коханою людиною.
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"Велика маленька брехня"
Американський драматичний телесеріал каналу HBO, створений Девідом Е. Келлі, отримав схвальні відгуки критиків і здобув 16 номінацій на "Еммі", вигравши вісім, включаючи нагороду за найкращий драматичний серіал.
Згідно з сюжетом, у невеликому містечку Монтерей кожна мати надмірно опікується своєю дитиною, глави сімейств заробляють мільйони, а діти насолоджуються юністю. Проте за цією ідеальною картиною приховані брудні таємниці.
"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"
Це приквел серіалу "Бріджертони" під назвою "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти".
Події розгортаються у XVIII столітті навколо молодої Шарлотти, яка вирушає з німецької провінції до Англії, щоб прийняти пропозицію шлюбу від таємничого короля Георга.
Бувши дотепною, рішучою та відважною, Шарлотта починає свою подорож, прагнучи досягти успіху у світі, де домінують чоловіки. Вона постава перед труднощами, включаючи складні стосунки з чоловіком через його психічні проблеми та палацові інтриги, але не відступає від свого наміру.
"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Століття Якова"
Український історичний мінісеріал з чотирьох серій, створений телеканалом "1+1", є екранізацією однойменного роману українського письменника Володимира Лиса.
Простий селянин Яків за свої 100 років пережив безліч подій і змін. Його життя охопило кілька епох і цивілізацій, було наповнене сміливістю, злетами, падіннями та великою любов'ю.
У "Столітті Якова" ми спостерігаємо за подіями, що відбувалися в Україні протягом останніх 100 років, через історію простої людини. Люди всюди прагнуть жити та бути щасливими. Яків, проти своєї волі, був втягнутий в історичні конфлікти.
"Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу
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