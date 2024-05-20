У матеріалі Кіно 24 ви знайдете мінісеріали, які точно підійдуть для перегляду тим, хто не любить витрачати багато часу для кіно. Шукайте свого фаворита та насолоджуйтесь незабутнім вечором з коханою людиною.

Радимо Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

"Велика маленька брехня"

Американський драматичний телесеріал каналу HBO, створений Девідом Е. Келлі, отримав схвальні відгуки критиків і здобув 16 номінацій на "Еммі", вигравши вісім, включаючи нагороду за найкращий драматичний серіал.

Згідно з сюжетом, у невеликому містечку Монтерей кожна мати надмірно опікується своєю дитиною, глави сімейств заробляють мільйони, а діти насолоджуються юністю. Проте за цією ідеальною картиною приховані брудні таємниці.

"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Це приквел серіалу "Бріджертони" під назвою "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти".

Події розгортаються у XVIII столітті навколо молодої Шарлотти, яка вирушає з німецької провінції до Англії, щоб прийняти пропозицію шлюбу від таємничого короля Георга.

Бувши дотепною, рішучою та відважною, Шарлотта починає свою подорож, прагнучи досягти успіху у світі, де домінують чоловіки. Вона постава перед труднощами, включаючи складні стосунки з чоловіком через його психічні проблеми та палацові інтриги, але не відступає від свого наміру.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Століття Якова"

Український історичний мінісеріал з чотирьох серій, створений телеканалом "1+1", є екранізацією однойменного роману українського письменника Володимира Лиса.

Простий селянин Яків за свої 100 років пережив безліч подій і змін. Його життя охопило кілька епох і цивілізацій, було наповнене сміливістю, злетами, падіннями та великою любов'ю.

У "Столітті Якова" ми спостерігаємо за подіями, що відбувалися в Україні протягом останніх 100 років, через історію простої людини. Люди всюди прагнуть жити та бути щасливими. Яків, проти своєї волі, був втягнутий в історичні конфлікти.

"Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу

Заплануйте собі перегляд мінісеріалу, який запам'ятається вам надовго. Дивіться трейлери онлайн та обирайте свого фаворита.