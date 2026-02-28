4 мини-сериала-триллера на Netflix, которые вы могли пропустить

Эти выходные предлагаем провести за просмотром увлекательных сериалов. Если вы любите триллеры и следующие два дня планируете быть дома, то не пропустите сегодняшний материал.

24 Канал расскажет о мини-сериалах-триллерах на Netflix, которые вы могли пропустить. Они имеют только по 6 серий, поэтому вы точно успеете посмотреть несколько из них на выходных.

Мини-сериалы-триллеры на Netflix, которые вы могли пропустить

"Милое дитя"

Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Лена и ее двое детей, Ханна и Джонатан, проживают в доме, который строго охраняется. Они все делают в точно определенное время: едят, ходят в туалет, ложатся спать.

Как только он заходит в комнату, семья становится в очередь и показывает руки. Лена, Ханна и Джонатан делают все, что он скажет, но вдруг женщине удается убежать.

"Милое дитя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Лишь один взгляд"

Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.2/10

После того как Грета находит загадочную фотографию, которую раньше не видела, ее доверие к мужу пошатывается. Фотография старая, и на ней можно заметить не только Яцека, но и женщину, лицо которой перечеркнуто.

Мужчина утверждает, что не знает, откуда это фото, но ему не удается убедить жену. Позже Яцек исчезает, а Грета убеждена, что это не случайно. Женщина пытается узнать правду и сталкивается с событием из прошлого, которое ее травмировало – речь идет о поджоге на концерте, после которого остались шрамы.

"Лишь один взгляд": смотрите онлайн трейлер сериала

"Секреты, которые мы храним"

Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

События сериала происходят в одном самых богатых районов за пределами Копенгагена, где почти в каждом доме работает помощница с Филиппин. Сесили и Майку помогает Энджела. Их соседи и друзья, Расмус и Катарина, нанимают Руби, которая является ее близкой подругой.

Однажды утром Руби исчезает, а Сесили начинает подозревать, что Расмус и Катарина могут быть причастны к этому. Впоследствии женщина понимает, что в этой истории может быть замешано больше людей из ее близкого окружения.

"Секреты, которые мы храним": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стеклянный купол"

Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.7/10

После смерти приемной матери криминалистка Лейла возвращается в Швецию. Женщина втягивается в тайну, которая связана с исчезновением маленькой дочери ее подруги, Алисии.

Новость сильно поражает Лейлу, ведь ее саму похитили в детстве, а рана до сих пор болит. Главная героиня настроена найти девочку и становится все ближе к правде.

"Стеклянный купол": смотрите онлайн трейлер сериала

Какой новый триллер на Netflix стоит посмотреть?

8 января 2026 года на Netflix вышел детективный триллер "Его и ее", который состоит всего из 6 серий. В центре сюжета ведущая новостей Анна, которая после потери ребенка оставила карьеру и бросила мужа.

Однажды женщина узнает, что в ее родном городе – Далонезе произошло убийство. Анна возвращается туда, чтобы расследовать преступление. Она встречается со своим мужем – детективом Джеком Харпером, который занимается делом. Удастся ли главным героем раскрыть правду и найти общий язык?