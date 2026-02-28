24 Канал розповість про мінісеріали-трилери на Netflix, які ви могли пропустити. Вони мають лише по 6 серій, тож ви точно встигнете переглянути кілька з них на вихідних.

Мінісеріали-трилери на Netflix, які ви могли пропустити

"Любе дитя"

Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Лена та її двоє дітей, Ханна та Джонатан, проживають у будинку, який суворо охороняється. Вони все роблять у точно визначений час: їдять, ходять у туалет, лягають спати.

Щойно він заходить до кімнати, сім'я стає в чергу та показує руки. Лена, Ханна і Джонатан роблять усе, що він скаже, аж раптом жінці вдається втекти.

"Любе дитя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лише один погляд"

Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Після того як Грета знаходить загадкову фотографію, яку раніше не бачила, її довіра до чоловіка похитується. Світлина стара, і на ній можна помітити не лише Яцека, але й жінку, лице якої перекреслене.

Чоловік стверджує, що не знає, звідки це фото, але йому не вдається переконати дружину. Пізніше Яцек зникає, а Грета переконана, що це не випадково. Жінка намагається дізнатися правду і зіштовхується з подією із минулого, яка її травмувала – йдеться про підпал на концерті, після якого залишилися шрами.

"Лише один погляд": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Затишок"

Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Події серіалу відбуваються в одному найзаможніших районів за межами Копенгагена, де майже у кожному домі працює помічниця із Філіпін. Сесілі та Майку допомагає Енджела. Їхні сусіди та друзі, Расмус і Катаріна, наймають Рубі, яка є її близькою подругою.

Одного ранку Рубі зникає, а Сесілі починає підозрювати, що Расмус і Катаріна можуть бути причетні до цього. Згодом жінка розуміє, що в цій історії може бути замішано більше людей з її близького оточення.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скляний купол"

Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Після смерті названої матері криміналістка Лейла повертається до Швеції. Жінка втягується у таємницю, яка пов'язана зі зникненням маленької доньки її подруги, Алісії.

Новина сильно вражає Лейлу, адже її саму викрали у дитинстві, а рана досі болить. Головна героїня налаштована знайти дівчинку і стає все ближчою до правди.

"Скляний купол": дивіться онлайн трейлер серіалу

Який новий трилер на Netflix варто подивитися?

8 січня 2026 року на Netflix вийшов детективний трилер "Його і її", який складається всього зі 6 серій. У центрі сюжету ведуча новин Анна, яка після втрати дитини залишила кар'єру та покинула чоловіка.

Одного разу жінка дізнається, що в її рідному місті – Далонезі сталося вбивство. Анна повертається туди, щоб розслідувати злочин. Вона зустрічається зі своїм чоловіком – детективом Джеком Харпером, який займається справою. Чи вдасться головним героєм розкрити правду і знайти спільну мову?