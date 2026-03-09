У рейтингу Tudum by Netflix стрічка увійшла до топ-10. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та переваги цієї стрічки.

Що відомо про фільм "Покинь, якщо кохаєш"?

Фільм "Покинь, якщо кохаєш" зняв режисер Джастін Бальдоні за сценарієм, який заснований на однойменному романі Колін Гувер 2016 року.

Це американська романтична драма 2024 року, у якій головні ролі виконали Блейк Лайвлі, Джастін Бальдоні, Дженні Слейт, Брендон Скленар, Хасан Мінхадж, Кевін МакКідд, Емі Мортон, Алекс Нюстадтер та Ізабелла Феррер.

Наразі стрічка є однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів. Фільм опинився на п'ятій сходинці рейтингу стрічок, які обирають для перегляду глядачі.



Фільм "Покинь, якщо кохаєш" / Фото Netflix

Попереду нього – такі фільми, як "Випробувальний період", "Протиполум'я", "Корпорат" та "Нікчемний я 4". Фільм отримав різні відгуки від критиків. Однак, якщо ви фанат романтичних мелодрам з харизматичними акторами, ця стрічка може стати ідеальним варіантом.

Про що сюжет фільму "Покинь, якщо кохаєш"?

Сюжет розгортається навколо Лілі Блум. Її дитинство не було щасливим через насильство в сім'ї. Це травмувало дівчину, і вона переїжджає до Бостона, вирішивши почати життя з чистого аркуша. Лілі відкриває власний магазин квітів і намагається налагодити своє життя.

Усе змінюється після зустрічі з Райлом Кінкейдом – успішним нейрохірургом, який ніколи не мріяв про сім'ю. Вони закохуються, і їхні стосунки розвиваються дуже швидко. Згодом вони одружуються, але лише після цього Лілі починає помічати темні риси характеру чоловіка: раптові спалахи гніву та неконтрольовану ревнощі.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться онлайн трейлер фільму

Спершу Лілі намагається зрозуміти його поведінку, але згодом у її житті з'являється перше кохання – Атлас Корріган. Він абсолютно протилежний Райлу, але саме його підтримка у важкі моменти дає Лілі сили розібратися у власних почуттях. Тепер перед нею постає складний вибір: залишитися у шлюбі, який її травмує, чи врятувати себе і покинути, якщо справді кохаєш.