В рейтинге Tudum by Netflix лента вошла в топ-10. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и преимуществах этой ленты.

Что известно о фильме "Брось, если любишь"?

Фильм "Покинь, если любишь" снял режиссер Джастин Бальдони по сценарию, который основан на одноименном романе Колин Гувер 2016 года.

Это американская романтическая драма 2024 года, в которой главные роли исполнили Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Брендон Скленар, Хасан Минхадж, Кевин МакКидд, Эми Мортон, Алекс Нюстадтер и Изабелла Феррер.

Сейчас лента является одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix среди украинских зрителей. Фильм оказался на пятой строчке рейтинга лент, которые выбирают для просмотра зрители.



Фильм "Брось, если любишь" / Фото Netflix

Впереди него – такие фильмы, как "Испытательный период", "Противопламя", "Корпорат" и "Гадкий я 4". Фильм получил разные отзывы от критиков. Однако, если вы фанат романтических мелодрам с харизматичными актерами, эта лента может стать идеальным вариантом.

О чем сюжет фильма "Брось, если любишь"?

Сюжет разворачивается вокруг Лили Блум. Ее детство не было счастливым из-за насилия в семье. Это травмировало девушку, и она переезжает в Бостон, решив начать жизнь с чистого листа. Лили открывает собственный магазин цветов и пытается наладить свою жизнь.

Все меняется после встречи с Райлом Кинкейдом – успешным нейрохирургом, который никогда не мечтал о семье. Они влюбляются, и их отношения развиваются очень быстро. Впоследствии они женятся, но только после этого Лили начинает замечать темные черты характера мужа: внезапные вспышки гнева и неконтролируемую ревность.

"Брось, если любишь": смотрите онлайн трейлер фильма

Сначала Лили пытается понять его поведение, но впоследствии в ее жизни появляется первая любовь – Атлас Корриган. Он абсолютно противоположный Райлу, но именно его поддержка в трудные моменты дает Лили силы разобраться в собственных чувствах. Теперь перед ней встает сложный выбор: остаться в браке, который ее травмирует, или спасти себя и покинуть, если действительно любишь.