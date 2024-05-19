Более того, в нашем списке высокорейтинговые истории, которые уже покорили сердца миллионов. Смотрите новую подборку мини-сериалов, на Кино 24.

Рекомендуем Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

"Дипломатка"

Рейтинг IMDb: 8.0

В ролях Кэри Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Джесси, Али Ан, Рори Киннер, Ато Эссандо, Джессика Шанлье, Перл Маки, Тим Делап, Кеничиро Томпсон, Селия Имри, Мигель Сандовал, Нана Менса, Майкл МакКин, Т'Ниа Миллер Ванситтарт.

Профессиональная дипломатка Кейт Уайлер (Кэри Рассел) готовится занять новую должность в Кабуле. Однако ее планы меняются, когда британский авианосец подвергается атаке в Персидском заливе, в результате взрыва на котором погибает 41 человек.

Эксцентричный премьер-министр Никол Троубридж (Рори Киннер) готов начать войну с Ираном, который подозревают в организации атаки. Президент США Уильям Райберн (Майкл МакКин) решает отправить Кейт Уайлер в Великобританию на должность посла как специалистку по Ближнему Востоку.

"Дипломатка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Переполненная комната"

Рейтинг IMDb: 7.7

Сериал-антология на Apple TV+, создан Акивой Голдсманом, вдохновлен романом Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана".

Сериал рассказывает о Дэнни Салливане, арестованном за участие в стрельбе в Нью-Йорке в 1979 году. Через серию интервью со следователем Рией Гудвин Дэнни постепенно раскрывает свою жизнь, рассказывая Рии и зрителям о своем таинственном прошлом, которое привело его к этому судьбоносному моменту.

"Переполненная комната": смотрите онлайн трейлер сериала

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Сварка"

Рейтинг IMDb: 8.0

Американский сериал 2023 года, снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем для Netflix. Главные роли в ленте сыграли Стивен Йон и Али Вон. Все серии вышли на Netflix 6 апреля 2023 года.

Сюжет сосредотачивается на дорожном конфликте между неудачливым подрядчиком и предпринимательницей, недовольной своей жизнью. Это противостояние набирает динамики, раскрывая их самые темные порывы.

"Сварка": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте сериал для просмотра и устройте себе настоящий киновечер. Время позволить себе немного релакса и найти возможность позаботиться о себе.