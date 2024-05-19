Ба більше, у нашому списку високорейтингові історії, які вже підкорили серця мільйонів. Дивіться нову добірку мінісеріалів, на Кіно 24.

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"Дипломатка"

Рейтинг IMDb: 8.0

У ролях Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Девід Джесі, Алі Ан, Рорі Кіннер, Ато Ессандо, Джесіка Шанльє, Перл Макі, Тім Делап, Кенічіро Томпсон, Селія Імрі, Мігель Сандовал, Нана Менса, Майкл МакКін, Т'Ніа Міллер Вансіттарт.

Професійна дипломатка Кейт Уайлер (Кері Рассел) готується обійняти нову посаду в Кабулі. Проте її плани змінюються, коли британський авіаносець зазнає атаки в Перській затоці, внаслідок вибуху на якому гине 41 людина.

Ексцентричний прем'єр-міністр Нікол Троубридж (Рорі Кіннер) готовий розпочати війну з Іраном, який підозрюють в організації атаки. Президент США Вільям Райберн (Майкл МакКін) вирішує відправити Кейт Уайлер до Великобританії на посаду посла як спеціалістку з Близького Сходу.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Переповнена кімната"

Рейтинг IMDb: 7.7

Серіал-антологія на Apple TV+, створений Аківою Голдсманом, натхненний романом Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана".

Серіал розповідає про Денні Саллівана, заарештованого за участь у стрілянині в Нью-Йорку в 1979 році. Через серію інтерв'ю зі слідчою Рією Гудвін Денні поступово розкриває своє життя, розповідаючи Рії та глядачам про своє таємниче минуле, яке привело його до цього доленосного моменту.

"Переповнена кімната": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Сварка"

Рейтинг IMDb: 8.0

Американський серіал 2023 року, знятий корейським режисером Лі Сон Цзінем для Netflix. Головні ролі у стрічці зіграли Стівен Йон та Алі Вон. Усі серії вийшли на Netflix 6 квітня 2023 року.

Сюжет зосереджується на дорожньому конфлікті між невдачливим підрядником та підприємницею, незадоволеною своїм життям. Це протистояння набирає динаміки, розкриваючи їхні найтемніші пориви.

"Сварка": дивіться онлайн трейлер серіалу

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