Если вы ищете сериал, который можно пересмотреть за ночь, то мини-сериалы – идеальный вариант. Ведь они не затягиваются на сезоны и держат в напряжении с первой до последней серии.

Кино 24 собрал подборку лучших мини-сериалов Netflix, которые можно легко посмотреть за ночь. Они точно не отпустят вас до финальных титров.

Интересно О них говорит весь мир: 5 культовых сериалов, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

"Чернобыль" (2019)

Количество серий: 5

В центре сюжета – история аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Взрыв на четвертом энергоблоке изменил судьбы как обычных работников станции, так и чиновников, которые пытались скрыть масштабы трагедии. Зрители могут наблюдать за героическими усилиями ликвидаторов, которые спасали мир от еще большей катастрофы, а также жуткими последствиями радиационного загрязнения.

"Чернобыль": смотрите трейлер сериала онлайн

"ДНК убийцы" (2025)

Количество серий: 4

Более 15 лет в Швеции оставалось нераскрытым двойное убийство маленького мальчика и пожилой женщины. Тогда следователям не удалось найти преступника. Через длительное время детективы решили использовать новую технику для расследования – генеалогический анализ, что позволяет идентифицировать человека через его дальних родственников. Именно это может помочь наказать виновного.

"ДНК убийцы": смотрите трейлер сериала онлайн

"Невероятное" (2019)

Количество серий: 8

18-летняя Мари обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако, вместо поддержки, она получает сомнения полицейских. В результате Мари вынуждена отказаться от собственного заявления и впоследствии становится фигуранткой дела о предоставлении ложных показаний. В то же время в другом городе два детектива расследуют очень похожие преступления. Оказывается, это может быть тот самый нападающий, который разрушил жизнь Мари.

"Невероятное": смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, что ранее уже рассказывали о мини-сериалах от Netflix, которые можно посмотреть за выходные.