Кіно 24 зібрав добірку найкращих мінісеріалів Netflix, які можна легко подивитися за ніч. Вони точно не відпустять вас до фінальних титрів.

Цікаво Про них говорить увесь світ: 5 культових серіалів, які варто подивитися хоча б раз у житті

"Чорнобиль" (2019)

Кількість серій: 5

У центрі сюжету – історія аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою XX століття. Вибух на четвертому енергоблоці змінив долі як звичайних працівників станції, так і урядовців, які намагалися приховати масштаби трагедії. Глядачі мають змогу спостерігати за героїчними зусиллями ліквідаторів, які рятували світ від ще більшої катастрофи, а також моторошними наслідками радіаційного забруднення.

"Чорнобиль": дивіться трейлер серіалу онлайн

"ДНК вбивці" (2025)

Кількість серій: 4

Понад 15 років у Швеції залишалося нерозкритим подвійне вбивство маленького хлопчика та літньої жінки. Тоді слідчим не вдалося знайти злочинця. Через тривалий час детективи вирішили використати нову техніку для розслідування – генеалогічний аналіз, що дозволяє ідентифікувати людину через її далеких родичів. Саме це може допомогти покарати винного.

"ДНК вбивці": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Неймовірне" (2019)

Кількість серій: 8

18-річна Марі звернулася до поліції із заявою про зґвалтування. Однак, замість підтримки, вона отримує сумніви поліціянтів. У результаті Марі змушена відмовитися від власної заяви й згодом стає фігуранткою справи про надання неправдивих свідчень. Водночас в іншому місті дві детективки розслідують дуже схожі злочини. Виявляється, це може бути той самий нападник, який зруйнував життя Марі.

"Неймовірне": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, що раніше вже розповідали про мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за вихідні.