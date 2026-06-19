3 новых минисериала на Netflix, которые можно посмотреть на выходных

Если вы устали от повседневных дел, рабочих задач и постоянных дедлайнов, самое время позволить себе немного отдохнуть и перезагрузиться. А поможет в этом увлекательный минисериал на Netflix.

В топ-10 сериалов, которые сейчас чаще всего выбирают украинские зрители, есть немало интересных новинок на любой вкус. Среди них – напряжённые триллеры, увлекательные детективы, трогательные драмы и лёгкие комедии. Поэтому в материале 24 Канала каждый сможет найти историю, которая будет соответствовать его настроению.

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Какие минисериалы можно посмотреть на Netflix?

"Майкл Джексон: Вердикт"

Премьера этого сериала состоялась в начале июня 2026 года. Это документальный криминальный проект, рассказывающий о судебном процессе, связанном с Майклом Джексоном.

"Майкл Джексон: Вердикт": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал состоит всего из трех эпизодов, поэтому на его просмотр уйдет около двух с половиной часов. Режиссером картины выступил Ник Грин. Сегодня сериал входит в число самых популярных среди украинских зрителей и занимает второе место в рейтинге.

"Свидетель"

На данный момент этот сериал является самым популярным среди украинских зрителей на Netflix. Криминально-драматическая история рассказывает о двухлетнем мальчике, который становится свидетелем убийства.

"Свидетель": смотрите онлайн трейлер сериала

Проект основан на реальных событиях и также состоит из трех эпизодов, которые можно посмотреть примерно за два с половиной часа. При этом сериал предлагает увлекательную историю, сочетающую элементы криминальной драмы и true crime.

"Четыре времени года"

Этот сериал идеально подойдет для тех, кто любит комедии и мелодрамы и ищет что-то легкое для просмотра на выходных. В центре сюжета – друзья, у которых есть традиция отдыхать вместе каждые три месяца. Однако на этот раз их дружба и совместное путешествие оказываются под угрозой из-за развода одной из супружеских пар.

"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал уже насчитывает два сезона, каждый из которых состоит из восьми эпизодов. Поэтому, если вы ищете легкую и непринужденную историю для отдыха, стоит обратить внимание именно на сериал "Четыре времени года".