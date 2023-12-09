Относительно такой шумихи вокруг российского контента уже высказалось много пользователей соцсетей, сознательных граждан и украинских культурных деятелей. И, наконец, свою позицию выразило Министерство культуры и информационной политики.

Рекомендуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Министерство культуры и информационной политики сделало официальное заявление

В сообщении отметили, что идет жестокая война в Украине, но следует помнить о том, что приближение победы зависит не только от Вооруженных Сил Украины, но и от каждого украинца, занявшего позицию не потреблять российский контент.

652-й день полномасштабной войны украинцы защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в войне со страной-агрессором. Защита положена не только на Вооруженные Силы Украины: сопротивление оказывает каждый, кто между украинским и российским контентом сознательно выбирает первый,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что российский сериал, который сегодня приобрел большую популярность среди украинских подростков, несет за собой опасность для Украины, не говоря уже о том, что смотреть враждебный контент во время кровопролития миллионов украинцев – это аморально. Сериал, распространяющий все то, что присуще россиянам: насилие, криминал и, конечно, пропаганду. Бытование таких мотивов в Украине – это недопустимо.

Российский контент не транслируется на официальных украинских платформах

Есть немало украинцев, которые сегодня проявляют свое безразличие к Украине и ее законам, пересматривая "Слово пацана" на пиратских и российских ресурсах.

Министерство культуры призвало всех граждан не потреблять враждебный контент, чтобы предотвратить влияние российских психологических операций на сознание молодого населения Украины.

Министерство культуры обратилось к украинским блогерам

В частности, отметили, что лидеры мнений, которые продолжают продвижение враждебного контента, тем самым помогают оккупантам уничтожать нашу землю.

Потребляя и распространяя продукт, произведенный государством-агрессором, они косвенно приобщаются к финансированию армии России. Поэтому из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди – и военные, и гражданские,

– говорится в заявлении.

Следует помнить о том, что пуская российский контент в свое пространство – мы проигрываем. В Украине сегодня стремительно развивается кинематограф, поэтому для каждого гражданина есть прекрасная возможность познакомиться с украинским кино и убедиться в том, что оно качественное и стоит просмотра.

"Слово пацана. Кровь на асфальте": в чем опасность сериала для Украины

Проблема состоит в том, что фильм воспроизводит период, когда юноши предпочли улицу вместо получения образования и саморазвития. Фраза "Меня воспитала улица" возникла именно в то время, когда молодежь, часто попадая в конфликты, занималась драками, грабежом и формированием "стенок".

Наиболее опасно то, что этот сериал стал популярным даже в Украине. Даже в период тяжелой войны, некоторые украинцы потребляют и поддерживают российский продукт в интернете. Некоторые молодые люди увлекаются лентой и проявляют интерес к возможности присоединиться к подобным преступным группировкам в Украине.