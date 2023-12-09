Щодо такого галасу навколо російського контенту уже висловилось багато користувачів соцмереж, свідомих громадян та українських культурних діячів. І, нарешті, свою позицію висловило Міністерство культури та інформаційної політики.

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Міністерство культури та інформаційної політики зробило офіційну заяву

У повідомленні зауважили, що триває жорстока війна в Україні, але варто пам'ятати про те, що наближення перемоги залежить не лише від Збройних Сил України, а і від кожного українця, який зайняв позицію не споживати російський контент.

652-й день повномасштабної війни українці боронять суверенітет і територіальну цілісність України у війні з країною-агресором. Захист покладено не тільки на Збройні Сили України: опір чинить кожен, хто між українським та російським контентом свідомо обирає перший,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що російський серіал, який сьогодні набув неабиякої популярності серед українських підлітків, несе за собою небезпеку для України, не говорячи вже про те, що дивитись ворожий контент у часі кровопролиття мільйонів українців – це аморально. Серіал, який поширює усе те, що притаманне росіянам: насилля, кримінал та, певна річ, пропаганду. Побутування таких мотивів в Україні – це неприпустимо.

Російський контент не транслюється на офіційних українських платформах

Є чимало українців, які сьогодні проявляють свою байдужість до України та її законів, переглядаючи "Слово пацана" на піратських та російських ресурсах.

Міністерство культури закликало усіх громадян не споживати ворожий контент, аби запобігти впливу російських психологічних операцій на свідомість молодого населення України.

Міністерство культури звернулось до українських блогерів

Зокрема, наголосили на тому, що лідери думок, які продовжують промоцію ворожого контенту, тим самим допомагають окупантам знищувати нашу землю.

Споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії Росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди – і військові, і цивільні,

– йдеться в заяві.

Варто пам'ятати про те, що пускаючи російський контент у свій простір – ми програємо. В Україні сьогодні дуже стрімко розвивається кінематограф, тож для кожного громадянина є чудова можливість познайомитись з українським кіно і впевнитись у тому, що воно якісне і вартує перегляду.

"Слово пацана. Кров на асфальті": у чому небезпека серіалу для України

Проблема полягає в тому, що фільм відтворює період, коли юнаки віддали перевагу вулиці замість отримання освіти та саморозвитку. Фраза "Мене виховала вулиця" виникла саме в той час, коли молодь, часто потрапляючи в конфлікти, займалася бійками, грабуванням та формуванням "стінок".

Найбільш небезпечним є те, що цей серіал став популярним навіть в Україні. Навіть у період важкої війни деякі українці споживають та підтримують російський продукт в інтернеті. Деякі молоді люди навіть захоплюються стрічкою і виявляють інтерес до можливості приєднатися до подібних злочинних угруповань в Україні.