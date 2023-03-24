Сигал стал гражданином России в 2016 году, имеет черный пояс по айкидо, а также является главным инструктором в России по этому единоборству с 2018 года.

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В Минобороны высмеяли центр пропутинского актера для русских солдат

По словам Сигала, у молодых людей (россиян – 24 Канал) он увидел "большой потенциал", поэтому решил открыть центр, чтобы его развивать. "Важно, чтобы развитие айкидо шло более быстрыми темпами", – сказал Сигал российскому информационному агентству ТАСС.

Сообщалось, что Россия наняла Стивена Сигала для обучения своих солдат боевым искусствам. Ходят слухи, что в тренировку будет включена техника бега в стиле Сигала. Российские солдаты теперь смогут убегать со своих позиций странными движениями рук,

– написали в Минобороны.

Что известно о Стивене Стигале