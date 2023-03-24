Сигал стал гражданином России в 2016 году, имеет черный пояс по айкидо, а также является главным инструктором в России по этому единоборству с 2018 года.
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В Минобороны высмеяли центр пропутинского актера для русских солдат
По словам Сигала, у молодых людей (россиян – 24 Канал) он увидел "большой потенциал", поэтому решил открыть центр, чтобы его развивать. "Важно, чтобы развитие айкидо шло более быстрыми темпами", – сказал Сигал российскому информационному агентству ТАСС.
Сообщалось, что Россия наняла Стивена Сигала для обучения своих солдат боевым искусствам. Ходят слухи, что в тренировку будет включена техника бега в стиле Сигала. Российские солдаты теперь смогут убегать со своих позиций странными движениями рук,
– написали в Минобороны.
Что известно о Стивене Стигале
- Когда Сигал был довольно успешным американским актером и снимался преимущественно в боевиках в роли "крутого парня". Впрочем, после начала российско-украинской войны в 2014 году он, то ли по финансовым мотивам, то ли старческий маразм пришел довольно быстро, – стал активным сторонником режима Путина. Начал активно распространять российскую пропаганду против Украины, а также поддерживать геноцид украинцев;
- 10 апреля 2022 года Сигал громко отметил свое 70-летие в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, куда пригласил россиян. Среди них оказались одиозные кремлевские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, продюсер Виктор Дробыш, Олег Фирер, а также актер Алексей Чадов;
- В августе Сигал снимал фейки на месте трагедии в Еленовке, где россияне взорвали более 50 украинских военнопленных;
- Стивен Сигал выступает за российскую войну против Грузии и Украины и утверждает, что Соединенные Штаты "слишком пристрастно" относятся к Кремлю;
- Путина Сигал назвал "одним из крупнейших мировых лидеров, если не самым большим лидером из ныне живущих". Недавно Путин наградил его орденом Дружбы;
- Сторонник российских пропагандистов внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.