Так, организаторы запутались в собственной толерантности. Об этом 24 Канала сказал кинорежиссер, сценарист, экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины Тарас Ткаченко.
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Сплошная дикость
С одной стороны, отмечает Ткаченко, это заигрывание с российской оппозицией. Но для нас, украинцев, позиция о "хороших россиянах" очень спорна. Мы уже не верим в это.
Мы находимся в гораздо более конфликтной ситуации с русским дискурсом, чем весь мир. И это холодный душ, который должен нас отрезвить. К сожалению, весь мир не столь на нашей стороне, как кажется,
– утверждает кинорежиссер.
Даже те же США до сих пор считают Россию полноправным членом общества и собеседником. "Для нас это – тотальные преступники, которые годами должны восстанавливать доверие к себе и право в принципе рукопожатия. А для американцев это некая сторона диалога, они рассчитывают, что найдут там здоровое зерно", – отметил экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины.
При этом, "чтобы не раздражать", организаторы не дали выступить Зеленскому. Ткаченко отмечает: для украинцев это сейчас дико. "Для человека, которому защемили руки в дверь попытки говорить с вором, что тебя пытает – это дикость", – резюмировал он.
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Реакция украинцев
- Лента о находящемся в тюрьме российском оппозиционере Алексее Навальном победила на Оскаре в 2023 году. За наградой на сцену вышла жена Навального – Юлия, не осмелившаяся вспомнить о войне в Украине.
- К сожалению, организаторы церемонии дали площадку для речи россиянам, в то время как желание президента Зеленского выступить проигнорировали.
- Как украинцы отреагировали на инцидент – читайте в материале.