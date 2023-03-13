Так, організатори заплуталися у власній толерантності. Про це 24 Каналу сказав кінорежисер, сценарист, ексголова Національної спілки кінематографістів України Тарас Ткаченко.
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Суцільна дикість
З одного боку, зауважує Ткаченко, це загравання з російською опозицією. Але для нас, українців, позиція про "хороших росіян" дуже спірна. Ми вже не віримо у це.
Ми перебуваємо у набагато більш конфліктній ситуації з російським дискурсом, ніж весь світ. І це холодний душ, який має нас витверезити. На жаль, весь світ не настільки на нашому боці, як здається,
– стверджує кінорежисер.
Навіть ті самі США досі вважають Росію повноправним членом суспільства й співрозмовником. "Для нас це – тотальні злочинці, які роками мають відновлювати довіру до себе і право в принципі на рукостискання. А для американців це така собі сторона діалогу, вони розраховують, що знайдуть там здорове зерно", – відзначив ексголова Національної спілки кінематографістів України.
При цьому, "щоб не дратувати", організатори не дали виступити Зеленському. Ткаченко наголошує: для українців це зараз дико. "Для людини, якій защемили руки у двері спроби говорити зі злодієм, який тебе катує – це дикість", – резюмував він.
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Реакція українців
- Стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці, перемогла на "Оскарі" у 2023 році. За нагородою на сцену вийшла дружина Навального – Юлія, яка не наважилася згадати про війну в Україні.
- На жаль, організатори церемонії дали майданчик для промови росіянам, тоді як бажання президента Зеленського виступити проігнорували.
- Як українці відреагували на інцидент – читайте у матеріалі.