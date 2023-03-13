Мир не столь на нашей стороне, как кажется, – режиссер об Оскаре для фильма "Навальный"

13 марта на официальной церемонии вручения кинонаграды Оскар отличие получила лента о российском оппозиционере "Навальный". В то же время украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить не разрешили, мол, премия "вне политики".

Так, организаторы запутались в собственной толерантности. Об этом 24 Канала сказал кинорежиссер, сценарист, экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины Тарас Ткаченко.

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Сплошная дикость

С одной стороны, отмечает Ткаченко, это заигрывание с российской оппозицией. Но для нас, украинцев, позиция о "хороших россиянах" очень спорна. Мы уже не верим в это.

Мы находимся в гораздо более конфликтной ситуации с русским дискурсом, чем весь мир. И это холодный душ, который должен нас отрезвить. К сожалению, весь мир не столь на нашей стороне, как кажется,

– утверждает кинорежиссер.

Даже те же США до сих пор считают Россию полноправным членом общества и собеседником. "Для нас это – тотальные преступники, которые годами должны восстанавливать доверие к себе и право в принципе рукопожатия. А для американцев это некая сторона диалога, они рассчитывают, что найдут там здоровое зерно", – отметил экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины.

При этом, "чтобы не раздражать", организаторы не дали выступить Зеленскому. Ткаченко отмечает: для украинцев это сейчас дико. "Для человека, которому защемили руки в дверь попытки говорить с вором, что тебя пытает – это дикость", – резюмировал он.

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Реакция украинцев