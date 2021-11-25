Новая глава из жизни динозавров в 21 веке. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме и порой это приводит к фатальным последствиям. Об этом нам сообщила пресс-служба фильма B&H Film distribution.
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Режиссером ленты стал Колин Треворроу, который также работал над предыдущими двумя картинами "Мира Юрского периода".
Актерский состав
- Крис Пратт ("Стражи галактики");
- Брайс Говард ("Мир Юрского периода");
- Джефф Голдблюм ("Парк Юрского периода", "Тор: Рагнарок");
- Лора Дерн ("Прак Юрского периода", "Звездные войны: Последние джедаи").
"Мир Юрского периода 3: Доминион": смотрите пролог к фильму