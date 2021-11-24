Мы подготовили для хороших выходных три сериала, с которыми вы точно не упустите ваше время, и рассказали, что о них говорят критики.

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Великая, 2021 год

Сезон: второй

В ролях: Эль Фаннинг, Джиллиан Андерсон, Николас Голт

Премьера сериала прошла 19 ноября 2021 года. В центре сюжета – правление Екатерины Великой. Во втором сезоне нам показали долгожданное восхождение на трон Екатерины, ее беременность и забавные поступки ее мужа и всего двора.

Реакция критиков: Vulture считает, что второй сезон еще больше отличается от подлинной истории, однако очень увлекательный. Paste отмечает, что в сериале яркий актерский состав, который работает безупречно, хотя иногда может показаться, что эпизоды "затянуты".

"Великая": смотрите трейлер сериала

Колесо времени, 2021 год

Сезон: первый

В ролях: Розамунд Пайк, Марк Резерфорд, Зои Робинс и другие

Премьера сериала прошла 19 ноября 2021 года. Новый фэнтези-сериал, который считают новой "Игрой престолов", сняли по мотивам цикла романов "Колесо времени" Роберта Джордана. Суперсилы, магия, колдуны и ведьмы, избранные и цель, к которой стремятся все главные герои – это отличные предпосылки нового культового эпического проекта от Amazon Prime Video. Сериал стоит начать смотреть даже потому, что главную роль играет непревзойденная оскароносная Розамунд Пайк.

Реакция критиков: The Hollywood Reporter считает, что актеры не справились со сценами драк, они смотрятся достаточно карикатурно. Однако The Guardian поделилось, что сериал обладает большим потенциалом и поражает своим стилем и атмосферой.

"Колесо времени": смотрите трейлер сериала

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Зов ада, 2021 год

Сезон: первый

В ролях: Ю А Ин, Ким Хьон Джу, Пак Джон Мин

Премьера этого сериала также состоялась 20 ноября и сразу побила рекорды. Сериал превзошел "Игру в кальмара", которая держала на первой строчке рейтинга 46 дней после релиза. Кадры сериала – очень жестокие, зрителям может показаться, что режиссеры даже перестарались. В центре сюжета – группа демонов, отслеживающих грешников. Огромные существа убивают людей, получивших предупреждение о смерти, точной дате и времени.

Реакция критиков: "Гигантские мохнатые создания сжигают своих жертв и отправляют их в ад, что влечет за собой вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма", – пишет The Guardian.

"Зов ада" 2021: смотрите трейлер сериала