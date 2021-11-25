"Мир Юрского периода 3: Доминион": смотрите эксклюзивный пятиминутный пролог к фильму

B&H Film Distribution Company презентовала пятиминутный пролог к фантастическому триллеру "Мир Юрского Периода 3: Доминион". Крис Пратт и Брайс Говард сыграют главные роли в фильме, премьера которого состоится 9 июня 2022 года.

Новая глава из жизни динозавров в 21 веке. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме и порой это приводит к фатальным последствиям. Об этом нам сообщила пресс-служба фильма B&H Film distribution.

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Режиссером ленты стал Колин Треворроу, который также работал над предыдущими двумя картинами "Мира Юрского периода".

Актерский состав

Крис Пратт ("Стражи галактики");

Брайс Говард ("Мир Юрского периода");

Джефф Голдблюм ("Парк Юрского периода", "Тор: Рагнарок");

Лора Дерн ("Прак Юрского периода", "Звездные войны: Последние джедаи").

"Мир Юрского периода 3: Доминион": смотрите пролог к фильму