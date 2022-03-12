Мир потрясен: Президент Зеленский дублировал известного детского персонажа Британии

Для украинцев не секрет, что в президентскую карьеру Владимир Зеленский стал голосом одного из самых популярных мультфильмов мира – мишки Паддингтона. Теперь, когда авторитет Президента Украины набрал мирового рейтинга, в соцсетях узнали об этом и были шокированы.

Как сообщает источник, в соцсетях разгорелся настоящий ажиотаж по поводу информации о том, что Владимир Зеленский дублировал одного из самых известных мировых детских персонажей – мишку Паддингтона. Резонансным событием стало потому, что сейчас Президент Украины в мире считается первым лицом сопротивления российской военной агрессии.

Не пропустите Звезда "Игры престолов" эмоционально поддержала Украину в футболке с сине-желтым флагом

В минувшее воскресенье в социальных сетях вспыхнуло обсуждение — впервые вызванное твитом, отправленным основателем "Черного списка" Франклином Леонардом — о том, что Владимир Зеленский, Президент Украины, тот человек, которого сейчас во всем мире считают лицом мужественного сопротивления бесчеловечной политике Путина, озвучил медвежонка Паддингтона – персонажа популярнейшего анимационного фильма 2014 года.



Медведь – символ агрессивной России и Паддингтон, сопротивляющийся / Фото с твиттера Гью Бонневилля

После чего продюсер фильма и кинокомпания StudioCanal подтвердили запрос, добавив, что он озвучивал медведя на украинском языке как в Паддингтоне, так и в Паддингтоне 2.

Эту новость в соцсетях встретили с восхищением, особенно когда Хью Бонневилль, исполнивший роль отца Генри Брауна в фильмах о Паддингтоне, написал в твиттере свою благодарность Президенту.

Стоит также отметить, что актер постоянно поддерживает информационную войну против российской пропаганды, поддерживает Украину, принял участие в ролике с призывом к пожертвованию на нужды вынужденных покинуть территорию Украины. В частности, возле его имени в твиттере есть флаг Украины в знак поддержки.



Пост Гью Бонневиля в твиттере / Скриншот сообщения

Что известно о Паддингтоне История рассказывает о перуанском мишке, который любит апельсиновый мармелад. Ему приходится искать убежища в британской семье, которая и дает ему имя Паддингтон. Поэтому в Лондоне его ждут незаурядные приключения. Это экранизация известных иллюстраций и серии книг Майкла Бонда.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!